Вслед за ракетой: в Украине хотят создать противокорабельный комплекс

По словам главы Минобороны, противокорабельная ракета "Нептун" показывает очень хорошие характеристики.

Украина ставит перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты.

Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра, заявил во время интервью на телеканале ZIK министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Что касается ракеты "Ольха" — мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, но у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты "Нептун", которая показывает очень хорошие характеристики", - отметил глава Минобороны.

"Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Так мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - подчеркнул Полторак.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда и в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив.