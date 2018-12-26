National Interest: Россия хочет, чтобы ее танки стреляли сомнительными снарядами с ураном

Такие боеприпасы более эффективно пробивают броню современных танков, но за историю войн они заработали дурную славу из-за радиоактивности.

Обедненный уран чрезвычайно твердый. Поэтому снаряды с ним позволяют пробивать даже очень толстую броню. Впрочем, многие считают, что такие боеприпасы излучают хоть и не большую, но радиацию, что делает их миниатюрными нейтронными бомбами.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что такими урановыми снарядами Россия хочет вооружить свои танки. Подобные боеприпасы США использовали в Ираке, Афганистане и Сирии.

В российском Минобороны объявили, что урановые снаряды будут заряжать в пушки Т-80ВБМ. Модернизированная модель танка получила улучшенный стабилизатор и механизм перезарядки для бронебойных снарядов 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2». У первого из них ядро из карбида, а в другого – из обедненного урана. С 2016 года ходили слухи, что Россия занималась массовым производством «Свинец-2» на протяжении последних лет, планируя заменить ими обычные танковые боеприпасы.

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Издание отмечает, что это не первый урановый снаряд в арсенале России. 3БМ-32 «Вант» был разработан для 125-миллиметровых танковых пушек еще во времена СССР. И его ядро тоже было из урана. Однако, новые снаряды значительно длиннее примерно на 80%. Это может значительно повысить проникающую силу боеприпасов. Проблема в том, что 3БМ-32 был неэффективным против защиты и брони современных танков, в частности американских M-1 Abrams и израильских Merkava. Даже дизайн российского 3БМ-42 был очень отсталым. Поскольку в нем использовалась сталь, которая не очень эффективно пробивала тяжелую броню.

В США 120-миллиметровые снаряды с урановым ядром используются для стрельбы из танков M-1 Abrams, а также 30-миллиметровые снаряды для противотанковых штурмовиков A-10 Warthog. Ирония еще и в том, что у Abrams используют пластины обедненного урана в броне, чтобы защитить танк от противотанковых ракет.

В Вооруженных силах США уверены в безопасности урановых боеприпасов. Мол, если после взрыва снаряда его осколки не застрянут в теле солдат, то радиоактивное заражение для них будет ничтожно малым и не составит угрозы. А вот если осколки все же оказались в теле, тогда это проблема. Но только если их много.

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Однако, в Администрации ветеранов США все же признали вред для здоровья солдат от урановых снарядов. В частности, это показал опыт участников операции «Буря в пустыне», где такие боеприпасы были использованы против танков Ирака. Пентагон обещал, что такое оружие не будут применять в Сирии. Однако, в 2015 году оказалось, что американские военные осуществили тысячи урановых выстрелов. Несколько международных организаций выступают за запрет таких боеприпасов. Послушает ли их Россия, - это уже другой вопрос.