Россия воюет нестандартно, заявил эксперт.

Украина нуждается в системах противоракетной обороны (ПРО) Patriot для защиты критических объектов инфраструктуры от атак России.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российская Федерация ломает шаблоны ведения войны. Все системы ПВО стран строятся по принципу соблюдения норм и правил ведения войны…. А Путин сделал все наоборот, он сделал упор на гражданские объекты, которые защищаются общей системой ПВО (а не системой защиты отдельных объектов – УНИАН), – отметил он. – Мы давно говорили, что наша война перепишет полностью учебники, начиная от учебников по тактике, заканчивая учебниками военного искусства".

Как добавил Жданов, Россия воюет нестандартно, и теперь всем необходимо перестраивать свои системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

Эксперт добавил, что в США обсуждают передачу Украине систем Patriot:

"В перспективе их все равно надо давать, как бы они не хотели. Потому что ЗРК С-300 не вечные, и ракет у нас тоже не бесконечное количество… Акцент надо сделать на тактические системы, которые будут прикрывать объекты критической инфраструктуры".

Системы ПРО Patriot

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot создавался для обеспечения противоракетной обороны на уровне армии США.

Этот комплекс считается универсальным средством ПРО на средних и больших высотах.

Поставки комплексов Patriot в войска начались в декабре 1981 года.

Известно, что стоимость 9 батарей систем Patriot может доходить до 9 миллиардов долларов.