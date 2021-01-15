Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
В частности, Зеленский подробно проинформировал канцлера Германии о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и с трудом и провокациями. Президент проинформировал о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.
Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров «нормандской четверки» 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января.
Также Зеленский призвал Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма и пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
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