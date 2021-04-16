Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона до сих пор не передала ОБСЕ списки для обмена удерживаемых лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
«У нас был обмен, здесь у нас были нормальные продвижения (после саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года - УНИАН). Сначала был обмен, а что касается второй части пленных в формате «всех на всех» мы передали списки ОБСЕ. Я об этом сказал господину Макрону и госпоже Меркель. Списки со стороны России, со стороны сепаратистов они ОБСЕ не передали», - подчеркнул Зеленский.
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Обмен пленными: что известно
29 декабря 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинская сторона подготовила для обмена пленными с ОРДЛО список из 251 лица, которых удерживают на неподконтрольной части Донбасса.
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