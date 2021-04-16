В то же время украинская сторона предоставила соответствующие списки в формате «всех на всех».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона до сих пор не передала ОБСЕ списки для обмена удерживаемых лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

«У нас был обмен, здесь у нас были нормальные продвижения (после саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года - УНИАН). Сначала был обмен, а что касается второй части пленных в формате «всех на всех» мы передали списки ОБСЕ. Я об этом сказал господину Макрону и госпоже Меркель. Списки со стороны России, со стороны сепаратистов они ОБСЕ не передали», - подчеркнул Зеленский.

Обмен пленными: что известно

29 декабря 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинская сторона подготовила для обмена пленными с ОРДЛО список из 251 лица, которых удерживают на неподконтрольной части Донбасса.

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Автор: Константин Гончаров