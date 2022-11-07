Президент Украины вручил ему орден Ярослава Мудрого V степени.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом.

Глава государства поблагодарил его за поддержку проекта по созданию фабрики-кухни, который запустила первая леди Украины Елена Зеленская. "Этот проект имеет важное значение", – подчеркнул он.

"Также рассмотрели возможность участия господина Баффета в Фонде восстановления Украины. От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире", - говорится в сообщении Зеленского в его телеграмм-канале.

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Зеленский проинформировал Баффета о ситуации безопасности в нашей стране, в частности в контексте обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны страны-агрессора. Среди прочего президент сделал акцент на ударах иранскими дронами-камиказде, которые применяет Россия.

Президент подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Глава государства отметил, что украинский народ борется за свою землю и продолжает работать несмотря на вызовы, которые встают перед нашей страной из-за российской агрессии.

Со своей стороны американский бизнесмен подтвердил готовность выступить донором закупки электрооборудования и генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева – с целью преодоления энергетического кризиса.

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