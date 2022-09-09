Президент попросил их не усложнять своей спешкой задачи для украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал блогеров не оглашать результаты действий украинской армии до официальных сообщений властей.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, которые иногда спешат объявлять результаты определенных активных действий наших воинов на передовой: пожалуйста, не спешите с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачу для нашей армии, не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонительной операции раньше, чем об этом говорят официальные представители нашего государства", - призвал президент.

Видео дня

Напомним, также контрнаступление ВСУ прокомментировал главнокомандующий Валерий Залужный. Он подтвердил тезис, озвученный Зеленский накануне, что в течение последних нескольких дней ВСУ освободили от захватчиков более тысячи квадратных километров украинской земли.

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

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