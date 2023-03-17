Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на их направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте.

Отмечается, что командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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"Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе

Сейчас самая сложная ситуация наблюдается на Донбассе. Там самой горячей точкой является район Бахмута, где тяжелые бои продолжаются уже несколько месяцев подряд. Украинские защитники держат "крепость" Бахмут, а россияне несут огромные потери в живой силе.

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