Весной 2022 года он защищал от оккупантов Черниговскую область, а потом воевал в самых горячих точках.

В Бахмуте погиб известный украинский историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко.

О гибели защитника сообщили на странице Друзі Сеймського ландшафтного парку в соцсети . Юрий Коваленко родом из Глухова, Сумской области. Воевать на Донбасс ушел еще в 2014 году. В то время, как врачи решали на медкомиссии, можно ли ему служить, он уже был в Иловайске.

А весной 2022 года он защищал от оккупантов Черниговскую область.

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"Погиб великий патриот и подвижник, историк, археолог, краевед Юрий Коваленко. Кандидат наук, защитил диссертацию, находясь в ВСУ, прекрасный преподаватель и экскурсовод, фанат музейного дела. Поисковик, участник миссии "Черный тюльпан". Его усилиями удалось найти и идентифицировать тела многих погибших в Иловайске. ... Защищал Черниговскую область..., потом воевал на самых горячих точках", - написала письменниця і волонтер Тамара Гориха Зерня.

Кто такой Юрий Коваленко

Юрий Коваленко имел несколько образований: психолога, электрика, а исторический факультет окончил уже во взрослом возрасте.

Занимался поисковой деятельностью, был участником организации "Черный тюльпан", которая возвращала тела погибших героев домой.

Более 30 лет занимался археологией, историей, изучал захоронения Второй мировой, был военным археологом, волонтером. До полномасштабной войны работал заведующим научно-исследовательского Национального заповедника "Глухов".

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