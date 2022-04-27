Сейчас известна мощность войск РФ на Приднестровье, украинские вооруженные силы к ним готовы и их не боятся, сказал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к возможной агрессии РФ с территории оккупированной Молдовы.

Об этом он сказал на совместном с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси брифинге в Киеве, отвечая на вопросы представителей СМИ.

"Что касается тех или иных российских войск, которые постоянно присутствуют на территории временно оккупированной части Молдовы, а именно на Приднестровье, много-много лет, мы знаем, что они в постоянные готовности. И ждут того или иного приказа. Но мы знаем их мощность. И украинские вооруженные силы к ним готовы и их не боятся", - отметил Зеленский.

По словам украинского президента, он полностью соглашается с мнением президента Молдовы Майей Санду относительно сегодняшней ситуации.

"Так же я подробно все это обсуждал с премьер-министром Румынии, с его делегацией, которые были у нас на встрече. Мы видим четко некоторые вещи официально, некоторые не официально, обмениваются теми или иными данными. Мы четко понимаем, что это один из шагов РФ. И это работают уже спецслужбы, понятно, что для дестабилизации ситуации в регионе. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги...",- сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по информации украинской разведки, 25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".