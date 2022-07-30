Россию должны признать спонсором терроризма.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что повлечет за собой признание России государством-спонсором терроризма из-за геноцида украинского народа.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Важно, что это закрепляется законодательно. Это уже не просто обещания или намерения, а законодательное закрепление нормы, которую нужно соблюдать. С этой точки зрения это даже важнее санкций, – отметил Мусиенко. – Все государства в мире признают эту Конвенцию (о финансировании терроризма), даже Россия, но она просто ею пренебрегает и не соблюдает, как и другие акты международного права".

По словам эксперта, если мир признает, что во главе государства находится преступная группировка, то отношение к нему будет совершенно другим. В первую очередь, речь идет о жесткой международной изоляции.

Кроме того, как добавил эксперт, теоретически страны смогут помогать Украине не только оружием, но и войсками, они получат возможность принимать такие решения.

Ранее в Офисе президента Украины объяснили, что будет означать для России признание государством-спонсором терроризма.

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