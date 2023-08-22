По мнению Владимира Горбача, Украина должна "политически" объяснить Западу необходимость победы над РФ.

Для понимания необходимости полной победы Украины западным партнерам нужно объяснить, что поражение России - это меньшее зло, чем ее сохранение. Такое мнение высказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью УНИАН.

"Должна быть проведена дипломатическая и политическая работа (и на экспертном уровне тоже). Но, прежде всего, политическая. Нужно искать аргументы, - отметил эксперт. - Нужно искать собственные аргументы. Возможно, показывать проект будущего, показывать, как ситуация улучшится после российского поражения, каким оно может быть - если не контролируемое, то сбалансированное, и благодаря чему, благодаря каким геополитическим факторам его можно сбалансировать, в том числе и украинским влиянием на территорию РФ".

По его мнению, на Западе боятся, что поражение России приведет к потере контроля над ядерным оружием, над уровнем эскалации:

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"Нужно объяснять, что сохранение Российской Федерации в нынешнем состоянии - это большее зло, и нынешнее состояние – война в Украине - это большее зло, чем то, чего боятся на Западе, чем то, что Российская Федерация может перейти в какой-то этап трансформации, изменения, деструкции".

Война в Украине - актуальное

Напомним, в Дании началось обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков и два - по зенитно-ракетным комплексам

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

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