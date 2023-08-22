Враг продолжает осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы, наносить авиационные удары, в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

Силы обороны Украины в течение суток отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что в течении суток произошло 26 боевых столкновений.

В частности, как проинформировали в Генштабе, на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестово, Твердохлебово, Купянск-Узловой Харьковской области, на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Звановка, Веселое, Спорное, Федоровка Донецкой области.

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"На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Уманское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Катериновка, Антоновка Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении, как говорится в сводке Генштаба, враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки и Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Камышаны Херсонской области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 43 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

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