Поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1А.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков и два - по зенитно-ракетным комплексам.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А оккупантов.

Видео дня

В то же время, как говорится в сводке, в течение суток россияне нанесли два ракетных и 38 авиационных удара, совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 258 тысяч 340 человек. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 410 захватчиков.

Также было уничтожено четыре вражеских танка, 27 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две РСЗО, три БПЛА оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: