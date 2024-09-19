Дания разместила крупный заказ на одном из украинских военных предприятий.

Часть доходов от замороженных российских активовнаправлена на финансирование украинских оборонных предприятий. В частности, из этих денег оплачен выпуск украинских гаубиц "Богдана".

Об этом рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью "ЕвроПравде". Она отметила, что из процентов, "капающих" с этих активов в пользу Украины, в августе выделили первые 1,4 млрд евро, за счет которых несколько стран ЕС получили деньги для новых поставок оружия.

"Но гораздо важнее то, что 400 млн евро из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую систему. Она была первой страной, которая заключила контракт с украинским предприятием и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ. Итак, мы влили эту сумму через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма... И это - такая изысканная справедливость - за средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы", - детализировала Матернова.

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Дипломат добавила, что со следующего транша из замороженных активов РФ на финансирование выпуска оружия украинскими военными заводами хотят запланировать еще большую сумму.

"Потому что вы выпускаете то же оружие того же качества, но за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы меньше, и в дополнение - производители платят налоги в Украине", - пояснила она.

Замороженные активы РФ - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что замороженных активов РФ хватило бы, чтобы в корне изменить ситуацию на фронте. В частности, за эти деньги можно было бы купить все истребители F-16, которые есть в мире (всего построили более 4600 таких самолетов).

Недавно Москва проиграла суд в отношении замороженных в ЕС активов. Сумму активов российского НРД ("Национальный расчетный депозитарий"), которые были заморожены в депозитарии Euroclear, оценивают в примерно 70 млрд евро.

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