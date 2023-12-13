Враг сконцентрировал свои усилия в районе временного оврага.

Противник имеет успех в связи с наличием свежих подразделений. На некоторых участках фронта российские оккупанты имеют определенный успех в связи с наличием свежих подразделений.

"Все еще не исчерпан наступательный потенциал врага на направлении Ивановского, Клещеевки и Андреевки", - сказал офицер 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.

При этом добавил, что сейчас в полосе ответственности 5-й ОШБ уже наблюдают, что качество личного состава противника упало.

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"Те мощные штурмовые группы, что были укомплектованы отборочными подготовленными бойцами, которые были три недели назад уже явно кончились. Сейчас даже, судя по осмотру тел 200 противника, можем сказать, что это те самые частично мобилизованные, частично, возможно, кадровые военные, но в ужасном снаряжении, ужасно одетые, которых все еще вбрасывают в штурмы малыми группами и пытаются продвинуть в районе Ивановского, в районе Клещиевки", - рассказал военный.

При этом отметил, что враг сконцентрировал свои усилия в районе временного Яра.

"Оперативной задачей противника является времен овраг, в частности, как минимум есть угроза штабам, которые находятся во временном овраге, угроза логистике. На рубеже Ивановского пока удается сдерживать противника", - добавил офицер.

Тарасенко рассказал, что враг бронетехнику последнюю неделю не использовал, а снова вернулся к тактике использования исключительно пехоты – группы от 3 до 10 человек продвигают там, где урбанизированная местность – от дома к дому. По его словам, один дом могут атаковать неделю.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 декабря - главные новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений по линии фронта. В частности, на Бахмутском направлении наши воины отбили пять атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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