Мы также должны учиться, чтобы не отставать от них, а это значит, что мы должны становиться лучше в нашей организации, в наших процессах, также в том, как мы ведем тактическую борьбу, считает Глен Грант.

Военный эксперт, полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Чарльза III Глен Грант предупредил об опасности: чем дольше затягивается война, тем опытнее становятся российские военные.

"Мы должны понять, что чем дольше Россия действительно воюет, тем больше вероятность, что рано или поздно российские военные будут набираться опыта и появятся действительно компетентные боевые единицы. Раньше у них была лишь армия, пользы из которой оказалось мало. Но сейчас мы боремся не только с армией, мы боремся с людьми, которые становятся более профессиональными. Речь идет не о зэках, а о наемниках. Все больше и больше частных армий будут прибывать на передовую, поэтому мы должны быть очень осторожны", - сказал специалист для телеканала Эспрессо.

Глен Грант добавил, что чем дольше мы даем России возможность действовать, тем больше вероятность появления хороших кадров, возможно, даже столь хороших, как украинские солдаты, поэтому сейчас очень сложное время.

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"Мы должны сохранять бдительность, ведь видим, что они учатся и учатся всеми возможными способами. Мы также должны учиться, чтобы не отставать от них, а это значит, что мы должны становиться лучше в нашей организации, в наших процессах, также в том , как мы ведем тактическую борьбу", – подчеркнул полковник.

Россия готовится к серьезному наступлению: что известно

Владимир Зеленский ранее заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. В то же время Алексей Арестович предупредил, что в январе и феврале рашисты будут активно наступать, чтобы перехватить инициативу на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также солидарен с мнением о том, что Россия готовит большое количество солдат для наступления. По его мнению, рашисты попытаются штурмовать столицу Украины.