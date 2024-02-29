По его словам, военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал удар по скоплению сил РФ в оккупированной Еленовке в Донецкой области плановой работой украинских сил безопасности и обороны.

Он отметил, что это не первый такой удар. По словам Юсова, аналогичные операции будут происходить и в будущем.

"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация - и нанесен значительный удар врагу", - заявил представитель ГУР в эфире Радио Свобода.

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Говоря о том, откуда разведка получает данные о скоплении российских сил на оккупированной территории или о запланированных построениях сил РФ, Юсов отметил, что это "комбинированная история": "Информацию получают из нескольких источников, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности".

Удар по оккупантам в Еленовке - что известно

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в оккупированной Еленовке Донецкой области. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что удар осуществлен с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным потери врага составили 19 российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения.

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