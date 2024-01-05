Правозащитники уже опросили 10 военных, которые вернулись из плена и которые были в том бараке.

С Еленовки Донецкой области по состоянию на сегодня в целом удалось вернуть 23 украинских военнослужащих.

"Что касается цифр, то долгое время было понятно, что в бараке на время взрыва находилось 193 военнослужащих. Из них, по нашим подсчетам, было возвращено 23 военнослужащих. Среди них были как тяжелораненые, так и те, которые получили легкие ранения и находились после взрыва не в больницах, а на территории Еленовской колонии", - заявила во время брифинга исполнительный директор ОО "Региональный центр по правам человека" Татьяна Катриченко, которую цитирует "Укринформ".

По словам правозащитницы, они уже опросили 10 военных, которые вернулись из плена и которые были в том бараке.

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"Кроме того, мы опросили и 3 медиков, которые были свидетелями не оказания медпомощи. Мы продолжаем работу и что важно — мы стараемся (и мы уже почти на финальной прямой)... мы хотим установить фамилии всех военнослужащих, которые находились в этом бараке (на момент этого инцидента — ред.)", - подчеркнула она.

Теракт в Еленовской тюрьме

Поселок Еленовка находится под российской оккупацией с 2014 года. Местная тюрьма активно использовалась для незаконного содержания пленных и гражданских заложников.

Летом 2022 года россияне поместили сюда несколько десятков пленных защитников Мариуполя, а уже 29 июля стало известно, что в Еленовской колонии произошел взрыв, в котором погибли около полусотни украинских пленных. Оккупанты обвинили во всей Украине и удар ракетой из американской РСЗО HIMARS.

Однако украинские пленные, которые находились в Еленовке и впоследствии были освобождены по обмену, рассказали о заложенных россиянами фугасах внутри барака.

На годовщину трагедии в ООН сделали официальную заявление, что это на 100% точно не мог быть удар ракетой из "Хаймарса".

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