Оккупанты заявляют о сбитии БПЛА.

Днем в четверг, 29 февраля, в оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Российские захватчики заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Местный Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что громко было в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. В сети опубликовали фотографии и видео следов работы противовоздушной обороны в небе.

Вскоре российское Министерство обороны обвинило Украину в атаке БПЛА самолетного типа. Они заявляют, что уничтожили дрон над Крымом около 14:45.

Война в Крыму: последние новости

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что готовят для захватчиков в оккупированном Крыму "сюрпризы".

Глава разведки Кирилл Буданов считает, что Крым будет гораздо легче вернуть, чем Донбасс. По его словам, необходимо перерезать сухопутный коридор к Крыму и уничтожить Керченский мост. Остальное - вопрос времени.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Украина нанесла удар по российскому большому десантному кораблю "Цезарь Куников" в акватории Черного моря. Позже разведка опубликовали видео атаки морских дронов по судну - российский БДК загорелся и затонул.

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