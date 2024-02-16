Он назвал два основных фактора для деоккупации полуострова.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украине труднее будет вернуть оккупированные территории Донбасса, чем Крым.

Об этом глава Главного управления разведки Минбороны Украины сказал в интервью французскому изданию Liberation. "Вернуть Донбасс будет сложнее, поскольку там есть непрерывная линия снабжения, российские войска могут использовать ее с любой стороны. Те, кто владел Крымом, считали его неприступной крепостью, однако в конце концов теряли. Как и Украина десять лет назад", - добавил он.

Буданов отмечает, что российские захватчики имеют сухопутный коридор к оккупированному полуострову, а также Керченский (Крымский) мост. Именно с этими двумя вопросами надо разобраться на пути к деоккупации Крыма. "Остальное - вопрос времени. Полуостров будет возвращен. А ситуация с Донбассом - сложнее", - подчеркнул глава ГУР.

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Последние заявления Буданова о войне:

В этом же интервью глава разведки сказал, что настроен оптимистично в вопросе дальнейшей помощи Украине со стороны стран-партнеров. В то же время необходимо и ускорить темпы производства в ВПК Украины.

Также Буданов уверен, что в длительной войне побеждает тот, кто имеет более мощную экономику и логистику, поэтому "чудо-технологии" кардинально не изменят ее ход.

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