Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украине труднее будет вернуть оккупированные территории Донбасса, чем Крым.
Об этом глава Главного управления разведки Минбороны Украины сказал в интервью французскому изданию Liberation. "Вернуть Донбасс будет сложнее, поскольку там есть непрерывная линия снабжения, российские войска могут использовать ее с любой стороны. Те, кто владел Крымом, считали его неприступной крепостью, однако в конце концов теряли. Как и Украина десять лет назад", - добавил он.
Буданов отмечает, что российские захватчики имеют сухопутный коридор к оккупированному полуострову, а также Керченский (Крымский) мост. Именно с этими двумя вопросами надо разобраться на пути к деоккупации Крыма. "Остальное - вопрос времени. Полуостров будет возвращен. А ситуация с Донбассом - сложнее", - подчеркнул глава ГУР.
Последние заявления Буданова о войне:
В этом же интервью глава разведки сказал, что настроен оптимистично в вопросе дальнейшей помощи Украине со стороны стран-партнеров. В то же время необходимо и ускорить темпы производства в ВПК Украины.
Также Буданов уверен, что в длительной войне побеждает тот, кто имеет более мощную экономику и логистику, поэтому "чудо-технологии" кардинально не изменят ее ход.