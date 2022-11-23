Метким выстрелом ПТРК наши противотанкисты превратили "Тигра" оккупантов в груду металлолома.

В Луганской области украинские военные из 45-й артиллерийской бригады уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Видео ликвидации вражеского ББМ опубликовали на странице в Facebook бригады.

"В Сватовском районе Луганской области. Метким выстрелом ПТРК наши противотанкисты превратили очередного самца оккупантов в груду металлолома", – прокомментировали видео защитники.

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Война в Украине: потери россиян

Отметим, что российская армия продолжает нести потери на войне в Украине. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 23 ноября 2022 года украинские военные уничтожили 5832 боевые бронированные машины. Только за последние сутки россияне потеряли 5 ББМ.

Ранее защитник из 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского рассказал о трофеях ВСУ на фронте: среди них танки, БТРы и "Тигр".

Отметим, что ББМ "Тигр" позиционируется российской армией как эффективная армейская машина для разведки, патрулирования и сопровождения колонн.

Как сообщала разведка Британии, за последние семь дней вокруг Сватового продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки. Отмечается, что как оборонная, так и наступательная способность России продолжают сдерживаться из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

Справка УНИАН. 45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Создана в 2014 г. в составе корпуса резерва. От создания временно дислоцируется в Яворовском районе Львовской области.

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