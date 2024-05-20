По словам Александра Коваленко, целью удара Украины по Севастополю, скорее всего, был именно корабль "Циклон".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона прокомментировал возможную передачу Украине нового типа ракет ATACMS, которыми Силы обороны могли ударить по российским кораблям в Крыму.

"Это вопрос расстояния поражения объекта. Если мы говорим об ATACMS, то их среднее расстояние на экспорт - 300 км. И фактически, сейчас мы можем говорить, что на таком расстоянии мы можем уничтожать вражеские объекты. Сухопутный это объект или в море - неважно", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что важно также понимать, какой была боевая часть этой ракеты. Ведь от этого зависит то, какой функционал имеет это средство поражения.

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"И такой минный тральщик, как "Ковровец", для этого можно было использовать стандартную ракету ATACMS, Storm Shadow, или если бы мы действительно получили от Германии Taurus. Если мы говорим об объектах вроде военного корабля 3 ранга, как "Циклон", для этого также было бы достаточно одной ракеты. И выбор - минный тральщик или ракетный катер, который имеет 8 крылатых ракет типа "Калибр". Я думаю, что это скорее было о "Циклоне", а не "Ковровце", - пояснил Коваленко.

Возможное появление у Украины новой модификации ATACMS

Накануне Forbes отметил, что если для потопления "Ковровца" использовалась система ATACMS, это могло бы означать, что есть версия ракеты M48 на 270 км или M57 ATACMS на 300 с 200-килограммовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACMS с суббоеприпасами. По мнению журналистов, такой тип ракеты может значительно сильнее угрожать российским целям в глубоком тылу.

Об уничтожении "Ковровца" накануне сообщил Генштаб. Детальной информации они не предоставили. Однако в сети также появилась информация, что кроме "Ковровца" повреждения получил и российский ракетный корабль типа "Циклон".

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