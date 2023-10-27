"Поджог" российского бюджета за неделю лишь одним из подразделений ССО на Запорожском направлении составил $25 млн.

Силы Специальных Операций ВСУ продолжают уничтожать врага на всех операционных направлениях, как на линии разграничения так и глубоко в тылу.

Согласно сообщению в Telegram ССО, за прошедшую неделю потери россиян благодаря воинам Сил спецопераций составили около 40 единиц вооружения и военной техники. Также уничтожено 165 оккупантов.

В частности, на Донецком направлении за счет искусных действий бойцов ССО "пострадал" "Владимир" - такое символическое название имеет российский основной боевой танк третьего поколения Т-90.

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"В Бахмуте противник зря пытался применять средства радиоэлектронной борьбы - наши ударные дроны вывели ее из строя. Немалые потери понес оккупант на Авдеевском направлении. Попытка русских прорвать нашу оборону закончилась потерей их БТРов, танков и живой силы противника. Ну и немного из мира животных: вражеский РЛС "Зоопарк - 1" хорошо пылал, а с ним - и озверевшие двуногие. Ни один четвероногий при этом не пострадал, в отличие от налогоплательщиков РФ", - говорится в сообщении.

По данным ССО, "поджог" российского бюджета за неделю лишь одним из подразделений ССО на Запорожском направлении составил $25 млн. - такова стоимость сгоревшей там российской техники.

"Для объективного информирования наши подразделения ИПСО продолжают нейтрализовать информационные акции и пропаганду противника, которая направлена сейчас в основном на дестабилизацию ситуации в Украине. Также Силы специальных операций предупреждают о рассылке врагом сообщений с призывом сдавать позиции ВСУ, содержащие спам. Будьте бдительны. Не открывайте ссылки", - отметили в ССО.

Потери врага в войне против Украины - данные Генштаба ВСУ

Боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года среди личного состава ориентировочно составили 297 тысяч 680 человек.

Также уничтожено более 5,1 тыс танков россиян, 9,7 тыс боевых бронированных машин; около 7,2 тыс артиллерийских систем, а также более 830 реактивных систем залпового огня; 550 средств противовоздушной обороны. Русские потеряли в этой войне также 320 самолетов, 324 вертолета; подводная лодка.

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