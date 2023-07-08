Россиян удалось успешно выбить с позиции южнее Бахмута.

Вооруженные силы Украины выбили оккупантов с позиции южнее Бахмута и опубликовали ролик "стыдобы" врага: в кадре россияне пытались бежать под огневым натиском нашей армии.

Соответствующие кадры показали пехотинцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода 8 июля. Защитники отметили, что вели жестокий бой с врагом весь день: сначала уничтожали блиндажи россиян, а затем, обнаружив подразделение оккупантов, действовавшее под командованием вражеского спецназовца - началась "зачистка" позиций.

"Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов в конце концов был вынужден бежать дальше, где его уже добила наша артиллерия", - говорится в сообщении.

Под Авдеевкой оккупанты столкнулись с мясными штурмами

Напомним, что оккупанты ведут кровавые бои из-за попыток российского командования взять Авдеевку (Донецкая область). О мясных штурмах, на которых бросают россиян, сообщил террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Из-за этого он обвинил Минобороны РФ в попытке напрасно "загубить" максимально большое количество оккупантов, чтобы быстрее проиграть Украине войну.

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