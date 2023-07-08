Он заявил, что командование напрасно уничтожает личный состав.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что российское командование продолжает "мясные штурмы" под Авдеевкой Донецкой области.

Военный преступник в Telegram обвинил командиров 1 армейского корпуса в уничтожении личного состава.

"Под Авдеевкой продолжаются нашими войсками "мясные штурмы". Такое впечатление, что в штабе 1-го армейского корпуса спешат максимально напрасно уничтожить максимально больше наших бойцов, чтобы быстрее проиграть войну", - заявил Гиркин.

Видео дня

Ситуация под Авдеевкой - последние новости

Как сообщил утром Генштаб ВСУ, российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского Донецкой области. В то же время, противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Керамик, Желане, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Вчера сообщалось, что российские оккупанты не оставляют намерений окружить город Авдеевка. Однако все усилия захватчиков были напрасными: украинские защитники предоставили жесткий ответ, контратаковали противника и даже вернули себе десятки метров ранее утраченных позиций, отметил в эфире телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Вас также могут заинтересовать новости: