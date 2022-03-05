Россияне продолжают нести потери в Украине / REUTERS
Украинские защитники не дали российским террористическим войскам продвинуться в сторону Днепропетровской области.
"Сегодня, силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины были остановлены колонны противника, которые пыталась выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена!", - сообщается вечером на странице подразделения в Facebook.
Подробности и фото обещают предоставить позже.