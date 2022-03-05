Россияне планировали наступление со стороны Балаклеи.

Украинские защитники не дали российским террористическим войскам продвинуться в сторону Днепропетровской области.

"Сегодня, силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины были остановлены колонны противника, которые пыталась выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена!", - сообщается вечером на странице подразделения в Facebook.

Подробности и фото обещают предоставить позже.

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