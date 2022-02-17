Главнокомандующий подчеркнул, что действия ВСУ носят исключительно оборонительный характер.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, комментируя информацию о возможной эвакуации жителей некоторых населенных пунктов ОРДО, заявил, что ВСУ пока не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.

Об этом говорится в официальном заявлении командующего в Facebook.

"По информации, поступающей из ОРДО, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением. Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей"

Залужный подчеркнул, что действия ВСУ носят исключительно оборонительный характер.

"Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой вред, который может быть нанесен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", - подчеркнул Залужный.

По его словам, украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

"По состоянию на 19 часов текущих суток со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник совершил прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, ранения получили двое гражданских лиц. При этом, используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины", - сообщил Залужный.

Он также отметил необходимость расследования нарушения Минских договоренностей российскими войсками, имевшими место в течение текущих суток.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ относительно безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые происходили в течение 17 февраля", - сообщил Залужный.

Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отреагировал на обстрел Станицы Луганской российскими оккупантами.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждена коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Вместе с тем пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". При том, что эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".

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