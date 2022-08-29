Участников группы уже приглашают на авиабазу Рамштайн в Германии.

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в так называемом формате Рамштайн, которая будет пятой по счету, состоится 8 сентября.

Об этом сообщается на сайте командование Воздушных сил США в Европе.

В отличие от предыдущей встречи, она будет проведена в режиме офлайн, а не виртуальной. Участников группы уже приглашают на авиабазу Рамштайн в Германии.

Відео дня:

Отмечается, глава Пентагона Ллойд Остин лично проведет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн.

"Госсекретарь Остин пригласил министров обороны и высокопоставленных военных из всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и различных проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут 16 105-мм гаубиц, снаряды для HIMARS, 15 беспилотников ScanEagle, 40 машин MaxxPro и другое вооружение. А по данным издания Politico, Штаты предоставят в распоряжение ВСУ высокоточные артиллерийские снаряды.

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