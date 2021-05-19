Заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции 19 мая частично прошло в закрытом режиме.

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш рассказал, как прошло заседание ТКГ 19 мая. Он не исключает, что в минском переговорном процессе произойдут перемены.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее заседание ТКГ началось с того, что главы миссий Украины, России и ОБСЕ, по инициативе Алексея Резникова (Леонид Кравчук в отпуске), почти полтора часа беседовали в закрытом режиме. Поскольку режим закрытый, я не могу написать, о чем была речь, но думаю, что в переговорном процессе грядут некоторые изменения», – заявил Гармаш.

«Потом пригласили «представителей ОРДЛО» от России и все стало как обычно – забавная демонстрация собственной важности «чиновников» двух донбасских «супердержав» на фоне одиноко скучающего, в их московской провинции, представителя РФ Бориса Грызлова, который всегда с ними согласен», – отметил Гармаш.

По его словам, по вопросам безопасности – никаких особых движений нет.

«И, думаю, их и не будет до встречи Путина с Байденом, – ни в позитив, ни в негатив. После этого саммита, я лично, прогнозирую обострение», – считает Гармаш.

Читайте такжеБайден заявил, что считает Путина убийцей (видео)При этом, он утверждает, что сегодня во время переговоров был обнадеживающий сигнал по вопросу открытия двух КПВВ в Луганской области.

«Но тоже, не без конфуза. Так, представитель боевиков из Луганска Дейнего заявил, что КПВВ они не открывают потому, что Украина не дает круглосуточных гарантий безопасности на этих участках линии пересечения. Однако, Алексей Резников сообщил, что Украина уже неоднократно давала такие гарантии и последний соответствующий документ отправлен ОБСЕ еще 7 апреля. Таким образом, выяснилось, что гарантии безопасности на участках Золотого и Счастья – обоюдные и, теперь, ничего не мешает марионеткам России в ОРЛО открыть КПВВ со своей стороны, поскольку Украина сделал это еще в конце прошлого года», – заявил Гармаш.

Он добавил, что по остальным темам переговоров были лишь разговоры без какой-то конкретики.

След заседание ТКГ запланировано 9 июня.

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Автор: Виталий Саенко