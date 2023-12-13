Разрушениям подверглась портовая инфраструктура и коммунальное предприятие в Одессе.

Во время Дроновой атаки по Одесской области российские оккупанты воспользовался густым туманом и целил по мирным объектам.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, атаку ударными дронами, которые враг выпустил по Одесской области из временно оккупированного Крыма, была направлена по объектам гражданской инфраструктуры региона.

Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и с направления временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все девять БпЛА типа Shahed-131/136. Однако один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

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"Два гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, три - выгорели дотла", - рассказали военные.

Также в Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

В мэрии Одессы уточнили, пострадавший мирный объект-территория коммунального предприятия с гражданским автотранспортом-грузовым и легковым.

Ночная атака оккупантов на Украину 12 декабря - что известно

Напомним, вечером 12 декабря российская армия запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе типа Shahed. Ударные БПЛА фиксировали на границе Киевской и Винницкой областей, в Кировоградской области, в Одесской области. Во время воздушной тревоги жители Одессы слышали громкие взрывы.

Впоследствии стало известно, что во время атаки враг направил БпЛА типа Shahed-131/136 по Одесской области. Более двух часов продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны. В результате атаки оккупантов два человека получили ранения, переломы и ожоги. Один - в состоянии средней тяжести, другой-в тяжелом состоянии.

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