Военные предупредили, что в течение ночи атаки оккупантов могут повториться.

Вечером 12 декабря из-за атаки дронов-камикадзе, которые россияне запустили по Одесской области, произошли разрушения, два человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram. "Во время дроновой атаки враг направил БпЛА типа "Shahed-131/136" по Одесской области. Более двух часов продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате российской атаки два человека получили ранения, они госпитализированы. Военные уверяют, что состояние пострадавших удовлетворительное. Также произошло повреждение гражданской инфраструктуры, пожар оперативно ликвидировали.

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Информация о результатах боевой работы ВСУ уточняется. "Помните, враг коварен и может применять несколько волн атак в течение ночи. Не теряйте бдительности, прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог, оперативно переходите в укрытие", - отмечают в Силах обороны.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, двое мужчин получили многочисленные ранения, переломы и ожоги. Один в состоянии средней тяжести, другой - в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждения. Им оказывают помощь.

Ночная атака БПЛА по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 12 декабря РФ запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе типа "Shahed". Группы ударных беспилотников фиксировали на границе Киевской и Винницкой областей, а также в Кировоградской и Одесской.

Во время воздушной тревоги жители Одессы слышали громкие взрывы. Людей просили оставаться в укрытиях.

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