Несмотря на атаки врага, область работает над доставкой гуманитарной помощи.

Российский враг от своего бессилия продолжает "воевать" с мирным населением, однако ВСУ крепко держат оборонительные позиции Харькова и области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня днем продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку", - сообщает председатель ОГА.

В результате дневных атак по городу и области погибли 8 человек, в том числе ребенок 13 лет. Раненых-19, среди них двое детей 4 и 9 лет.

"Это военные преступления против мирных украинцев, которые никогда не простим россиянам! Кроме того, мы зафиксировали использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только тогда, когда их заденет человек или другой фактор движения. Поэтому они еще более опасны. Находили их в разных районах города Харьков - Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. оккупанты такие мины разбрасывали около 01.30 часов ночи из артиллерии. Спасатели ликвидировали их весь день, удалось уничтожить более 80 мин. Мы продолжаем находить их на крышах, на чердаках и даже на детских площадках", - отметил Синєгубов.

Горожан в очередной раз призвали быть крайне осторожными, не подходить к объектам и при обнаружении сразу звонить 101.

"По области сложным остается Изюмское направление. Оккупанты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее. Но им это не удается, потому что наша украинская армия крепко держит позиции и не пускает оккупантов", - отмечают в ОГА.

Однако, несмотря на атаки врага, область работает над доставкой гуманитарной помощи, восстановлением дорог и запуском экономических процессов.

Напомним, оккупанты почти полностью уничтожили поселок на Харьковщине.

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