Российские захватчики обстреляли из "Града" жилую застройку в Каменском.

Российские оккупанты вновь совершили военное преступление против мирного населения Украины и нанесли удар по жилому дому в Запорожской области. Сегодня стало известно, что силы ВСУ смогли занять более выгодные позиции на этом направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации в Telegram. Там уже подтвердили гибель трех человек, еще двое украинцев получили ранения.

"Сегодня враг совершил циничный удар по жилому дому в Васильевском районе. Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли новые удары по Херсонской области

Напомним, что сегодня вражеская армия целенаправленно атаковала жилой дом в Херсонской области.

В частности, 19 марта враг выстрелил артиллерией по Белозерке. Известно, что пострадал один человек - спасателям удалось извлечь женщину из-под завалов.

Как сегодня уточнили в ОВА, всего за минувшие сутки 18 марта оккупанты использовали во время атаки Херсонской области 270 снарядов. Административный центр области - Херсон враг атаковал 5 раз.

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