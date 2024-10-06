Он замечает, что есть выдумки россиян для того, чтобы держать нас в напряжении.

Российские оккупанты могут попытаться продвигаться после Угледара, но существенного успеха они не будут иметь.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман, отвечая на вопрос о том, что якобы после захвата Угледара российские оккупанты могут наступать на поселок Великая Новоселка.

"Они считают, что если нам пришлось отойти из Угледара..., поэтому они попытаются по инерции где-то продвинуться. Но я уверен, что какого-то продвижения существенного не будет. Никакие двери там не открываются, никаких там путей чуть ли не до Днепра или Запорожья нет. Это выдумки россиян для того, чтобы немного нас подержать в напряжении", - отметил он.

Гетман призвал вспомнить, что было после Бахмута и других населенных пунктов, откуда Украине пришлось отходить.

"Были разговоры, что это "только первый шаг"... Я просто вспоминаю, какие там рисовались картинки, что от Бахмута на север, на юг - большое окружение наших войск, и едва ли не победа в войне. Те же разговоры идут и об Угледаре", - сказал он.

Обозреватель отметил, что уход украинских войск из определенных населенных пунктов - это нехорошо, а Угледар - это господствующие высоты, важный для нас пункт.

"Мы могли контролировать определенные железные дороги, логистические пути россиян, мы могли запускать дальше дроны, мы могли дальше стрелять - все, что с господствующих высот", - отметил Гетьман.

В то же время он добавил, что по мнению представителей "Института изучения войны", потеря этого города к существенным изменениям на фронте не приведет.

Война в Украине - какая ситуация в Угледаре

Как сообщал УНИАН, 2 октября стало известно, что подразделения Сил обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что после захвата Угледара российские оккупанты будут пытаться давить на Курахово. Кроме давления на Курахово, враг попытается улучшить свое положение под Селидово на Покровском направлении.

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