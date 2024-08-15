В вопросе возвращения пленных есть много "деликатных деталей", отметил украинский лидер.

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего была представлена стратегия по возвращению украинцев из российского плена.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в этом вопросе есть много "деликатных деталей". "Сегодня на Ставке была представлена стратегия по возвращению наших людей из российского плена. Много деликатных деталей. Того, что касается формирования списков. Того, что касается работы с партнерами", - сказал он.

Глава государства отметил, что поручил Главному управлению разведки Министерства обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Вооруженным силам Украины представить обществу детали, которые необходимо знать людям насчет того, как возвращают пленных.

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"Также я поручил привлечь к этой работе общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия необходимо. Все будет представлено на брифинге", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, по информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала по меньшей мере 7 тыс. гражданских украинцев. Среди гражданских есть и журналисты, в частности, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

14 августа спецназовцы СБУ в Курской области России взяли в плен 102 российских военных. Это массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных есть "кадыровцы". Издание Financial Times сообщило, что представители Украины и России начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области.

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