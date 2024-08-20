Отсутствие ремонтной базы влияет на боевые возможности Черноморского флота РФ.

Силами обороны в марте у временно оккупированного Севастополя был поражен российский разведывательный корабль "Иван Хурс", восстановление которого, скорее всего, очень проблематично из-за отсутствия определенного доступа к ремонтной базе в Крыму.

В то же время вчера один из ТГ-каналов сообщил, что "Иван Хурс" вновь заходит в Севастополь. Впоследствии этот же ресурс опроверг свою информацию, уточнив, что произошла ошибка - корабль, который заметили в море, это, скорее всего, - тральщик.

"У берегов Севастополя на самом деле был минный тральщик. Следует понимать, что сейчас в принципе применять подобные единицы для разведывательного корабля особого смысла нет для россиян - это во-первых. Во-вторых - не факт, что его оборудование уже восстановлено после того, как он получил поражение от ВМС ВСУ в прошлый раз", - рассказал в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Он добавил, что сейчас привлекать подобные единицы россияне не рискуют из-за опасности. Поэтому "Иван Хурс" продолжает находиться в пункте базирования, соответственно - без выходов в море.

Спикер также отметил: даже если бы этот разведывательный корабль был восстановлен и имел возможность выполнять соответствующие задачи, это вряд ли изменило бы ситуацию в Черном море. Как пояснил Плетенчук, сейчас враг полагается больше на другие средства разведки, в первую очередь это дроны и патрульные самолеты.

"Поэтому сказать, что выход "Ивана Хурса", вряд ли, стал бы какой-то предпосылкой (для возвращения определенных кораблей из Новороссийска - УНИАН). Кроме того, возвращаться в Крым для россиян, как они сами говорят, "смерти подобно", - сказал Плетенчук.

Он также объяснил, насколько сложно россиянам отремонтировать корабли, которые ранее были поражены Силами обороны. По словам спикера - это очень сложная задача, хотя определенное оборудование противник мог бы можно перебазировать в Новороссийск, и некоторые работы проводить там. Но основная ремонтная база оккупантов остается в Крыму.

По словам спикера, Крым для оккупантов, хотя и номинально, но остается основной военно-морской базой на Черном море.

"Другой вопрос, что она пока им недоступна для эксплуатации в том режиме, как им надо. Поэтому конечно они сейчас сталкиваются с отсутствием ремонтной базы, которая им нужна. И это влияет, как на порядок выполнения боевых задач, так и на боевые возможности Черноморского флота РФ. То есть, ремонт в Крыму - проблема и они, скорее всего, будут пытаться что-то наладить в Новороссийске...", - рассказал Плетенчук.

Он уточнил, что в Черном море оккупанты имеют 8 ракетоносителей, из которых три являются подводными лодками ("Варшавянки", проект 636) и ракетные фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые сейчас "не в лучшей своей форме". В то же время вчера и сегодня на дежурстве в акватории не зафиксировано ни одного российского корабля.

По данным спикера, два малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт" оккупанты ранее вывели из Черного моря в Каспий внутренними водами, что позволяют габариты этих единиц. Строят такие катера в Зеленодольске (Татарстан) и внутренними водами спускают, в частности, в Черноморско-Азовский регион. Плетенчук добавил, что при желании оккупанты могли бы вывести аналогичным образом из Черного моря и другие свои корабли.

В то же время он отметил, что технические характеристики "Калибров" позволяют их применять даже с Каспия, но Силы обороны их уже научились сбивать.

Поражение кораблей РФ - детали

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что Силами обороны Украины поражены два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", и разведывательный корабль "Иван Хурс", который получил повреждения кормового оборудования разведывательного, и соответственно выполнение задач им по профилю было "под вопросом".

Ива Хурс - один из двух российских кораблей радиоэлектронной разведки проекта 18280. В задачи корабля входило обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и тому подобное.

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