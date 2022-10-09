Скоро в Винницкой области людям меньше времени придется придерживаться ограничений, которые действуют во время комендантского часа.

В Винницкой области с завтрашнего дня будет изменена продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"С понедельника, 10 октября, в Винницкой области будет изменена продолжительность комендантского часа. Его ограничения будут действовать с полуночи до 5 часов утра", – отметил он.

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Глава ОВА напомнил, что в это время запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Исключение – наличие спецпропуска и удостоверения личности, или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги.

Напомним, комендантский час в Винницкой области с 14 марта до 22 апреля длился с 22:00 до 06:00. Позже продолжительность комендантского часа изменили – с 23 апреля ряд ограничений для граждан действовали с 23:00 до 5:00.

Ситуация в Виннице во время войны в Украине с Россией – важные новости

В последнее время в Виннице было спокойно. 5 сентября в области была объявлена воздушная тревога, а позже сообщалось о том, что прогремел взрыв. Впоследствии выяснилось, что в области сработала противовоздушная оборона.

14 июля российские оккупанты ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки, которая находилась в Черном море. В результате вражеской атаки погибли 28 человек, а более 200 – обратились за медицинской помощью.

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