Российские войска перегоняют колонны военной техники в сторону Запорожской области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его информации, движение вражеской техники фиксируют по Мариупольскому и Волоновахскому районам в направлении Запорожья.
" Большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовик с живой силой потенциальным удобрением. Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы", – отметил Андрющенко.
Потери России на войне в Украине
Украинские защитники уничтожили уже 35 тысяч оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Также враг потерял:
- танков ‒ 1 тыс. 552
- боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 687
- артиллерийских систем – 771
- РСЗО – 243
- средств ПВО – 101
- самолетов – 217
- вертолетов – 184.