Движение вражеской техники фиксируют по Мариупольскому и Волоновахскому районам.

Российские войска перегоняют колонны военной техники в сторону Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, движение вражеской техники фиксируют по Мариупольскому и Волоновахскому районам в направлении Запорожья.

" Большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовик с живой силой потенциальным удобрением. Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы", – отметил Андрющенко.

Потери России на войне в Украине

Украинские защитники уничтожили уже 35 тысяч оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также враг потерял:

танков ‒ 1 тыс. 552

боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 687

артиллерийских систем – 771

РСЗО – 243

средств ПВО – 101

самолетов – 217

вертолетов – 184.

Вас также могут заинтересовать новости: