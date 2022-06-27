Войска РФ перегоняют колонны военной техники в сторону Запорожья / скриншот

Российские войска перегоняют колонны военной техники в сторону Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, движение вражеской техники фиксируют по Мариупольскому и Волоновахскому районам в направлении Запорожья.

" Большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовик с живой силой потенциальным удобрением. Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы", – отметил Андрющенко.

Потери России на войне в Украине

Украинские защитники уничтожили уже 35 тысяч оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также враг потерял:

  • танков ‒ 1 тыс. 552
  • боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 687
  • артиллерийских систем – 771
  • РСЗО – 243
  • средств ПВО – 101
  • самолетов – 217
  • вертолетов – 184.

Вас также могут заинтересовать новости: