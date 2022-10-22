Андрей Понар считает, что несмотря на все это, в нашей стране все наладится.

Андрей "Дюк" Понар - военный полка "Азов", который весной вместе со своими сослуживцами-защитниками Мариуполя и Азовстали попал в плен. В сентябре его и более 200 военных обменяли. Понар рассказал, что ждет Украину в будущем и отметил, что война РФ против нашей страны может затянуться надолго.

Такими мыслями "Дюк" поделился в интервью для "РБК".

"Азовец" отметил, в дальнейшем Россию ждет изоляция. Страна-агрессор будет "нерукопожатной. А с Украиной все будет хорошо, потому что мы сплотились из-за агрессии РФ.

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"Насколько я понимаю, война затянется еще надолго, но мировая изоляция… Они (россияне – УНИАН) в мире "нерукопожатные", никто не хочет иметь дело с россиянами. В дальнейшем оно так и останется. Они будут просто изолированной страной. С Украиной все будет прекрасно. Потому что, если у нас получилось сплотиться даже между враждующими между собой, я думаю, такого никогда не было в истории, в каких-то политических, межличностных, личных интересах… Все сплотились против врага, напавшего на страну. Я думаю, что у нас все будет прекрасно", - отметил Понар.

Когда "Дюка" вернули домой, он был сильно удивлен ситуацией на фронте. "Азовец" признается, что в плену он даже не догадывался о том, что происходит в Украине.

"По факту, когда мы были в Мариуполе, мы проиграли. У нас не было возможности выиграть бои за город. Мы догадывались, что, скорее всего, такая ситуация будет по всей Украине теоретически. Давление, которое идет со стороны РФ, оно очень сильное. Но, как оказалось в дальнейшем, нет. Нет там ничего особенного. Я был очень удивлен. Мы вышли из плена и первый, кто там был, мы поинтересовались у него, что происходит, мужчина говорит: "Изюм отбили". Мы: "Как это Изюм отразили?". Это что не назад, а вперед? Так что можно было? Потом рассказывают, что на Харьковском направлении отбивают село за селом. Удивление было радостное", - рассказал освобожденный из плена "азовец".

Обмен пленными

21 сентября 215 защитников Украины вернулись из российского плена. Обмен проходил на территории Турции. Обменять удалось военных, полицейских, нацгвардейцев, пограничников, бойцов ТРО, таможенников, гражданских. Среди пленных, которые вернулись домой, также есть офицеры, Герои Украины, защитники "Азовстали".

В октябре состоялся еще один обмен пленными. В Украину вернулись 108 женщин, среди которых были и те, кто попал в плен еще до 24 февраля.

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