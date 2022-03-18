Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении пяти самолетов оккупантов.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Воздушные силы в очередной раз наносят потери рашистским нелюдям, как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага", - сказано в сообщении.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, их типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожено три беспилотника, три крылатые ракеты и один вертолет рашистов.

Поэтому 17 марта силами противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

7 самолетов;

1 вертолет;

3 БпЛА;

3 крылатые ракеты.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине силами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты, выпущенные российскими захватчиками. В то же время на Харьковском направлении нашим военным удалось ликвидировать вражеский беспилотник.