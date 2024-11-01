Российский чиновник утверждает, что в результате дронового удара пострадавших нет.

В российском городе Светлоград (Ставропольский край) беспилотник упал на территорию нефтебазы.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 1 ноября, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем канале в Telegram. По его словам, в результате инцидента якобы никто не пострадал.

"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник… На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении вражеского чиновника.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлено падение дрона в Ставропольском крае. Журналисты выяснили детали инцидента:

"БПЛА упал на территории нефтехранилища в городе Светлограде. Судя по видео, после взрыва начался пожар".

В центре внимания российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Спустя некоторое время после того, как россияне решились совершить полномасштабное вторжение на украинскую землю, война постепенно начала переходить на их территорию.

В частности, РФ уже не раз атаковали дроны. Под ударом оказывались объекты, которые помогают захватчикам продолжать агрессию против украинцев, в том числе нефтебазы.

4 октября стало известно, что украинские воины нанесли удар по российской базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", которая находится возле населенного пункта Анна (Воронежская область).

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