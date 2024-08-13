Сейчас россияне используют такую же тактику, которой в свое время пользовались наемники ЧВК "Вагнер".

Ситуация на Покровском направлении тяжелая, сейчас оно является самым горячим на фронте. Об этом рассказал пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль в интервью Radio NV.

"Тяжесть в том, что враг преувеличивает и превышает свой человеческий фактор. Мы можем уничтожить около 50 оккупантов и они через час снова столько могут отправить живой силы. У них людей очень много, очень-очень много оккупантов. Они круглосуточно, непрерывно штурмуют наши позиции. Чтобы у них это было безуспешно, мы задействуем все свои средства: FPV-дроны, сбросы. Технику они не задействуют в последнее время, техникой не передвигаются. Они передвигаются малыми группами – от 10 до 20 [оккупантов], и такими группами штурмуют наши позиции", – поделился он.

По его словам, сейчас россияне используют такую же тактику, которой в свое время пользовались наемники ЧВК "Вагнер".

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"Здесь тоже зеки первые заходят, до 10 человек, мы их уничтожаем. А за ними сразу уже другая группа – спецназ, люди, которые хорошо подготовлены, или какие-то десантники. Внутри идут связист, снайперы, пулеметчики, они хорошо подготовлены. Такими группами они работают. Сколько мы уже их уничтожали и видели, и в плен брали, там в основном воюют регулярные войска, мобилизованных очень мало", – продолжил пресс-офицер.

Коваль отметил, что, к сожалению, враг имеет небольшое продвижение.

"Но сейчас, последнюю неделю, возможно, немного меньше. Мы врага начали сдерживать, у него нет таких успехов. Он этим человеческим фактором прет на нас. Где-то мы делаем маневры, чтобы беречь жизни бойцов, потому что кто как не пехота выигрывает войну, она первая встречает врага. И нам надо беречь бойцов. Да, они, к сожалению, немного продвигаются. Но, если брать общий замысел, будет ли у них успех в будущем, дойдут ли они до Покровска, это уже другие вопросы. Потому что мы здесь все делаем, [чтобы их остановить], несмотря на то, что у нас может чего-то не хватает", – подчеркнул он.

Военный добавил, что это – война дронов и РЭБ.

"РЭБ, наверное, нужен каждому пехотинцу, чтобы он с ним шел и по нему не мог отработать вражеский дрон. И в этом смысле нам надо наращивать силу", – констатировал персофицер.

Война в Украине: важные новости

С начала суток, 13 августа, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 111 боевых столкновений с противником. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. На Покровском направлении было горячее всего – там враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов фиксируется в районах Гродовки, Елизаветовки, Скучного и Желанного.

Тем временем продолжается украинская операция в Курской области РФ. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, под контролем Украины уже 74 населенных пункта РФ.

Россия начала перебрасывать туда войска не только с фронта в Украине, но и из Калининграда. Такое заявление сделал в Киеве министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – сказал он.

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