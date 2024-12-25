Враг выпустил по Украине 184 воздушные цели.

Воздушные силы Украины показали видео, на котором бойцы 208 зенитной ракетной Херсонской бригады воздушного командования "Пивдень" уничтожили российскую крылатую ракету.

"В Рождественскую ночь и утром 25 декабря 2024 года воины зенитной ракетной Херсонской бригады воздушного командования "Юг" сбили 11 вражеских воздушных целей! На видео - уничтожение российской крылатой ракеты. Продолжаем бить врага!", - написали в пресс-службе Воздушных сил.

Российская массированная атака: что известно

В ночь на 25 декабря оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил, враг выпустил по Украине 184 воздушные цели. Силам обороны удалось сбить 59 ракет и 54 ударных БПЛА врага. Еще 52 российских дрона были локально потеряны и не достигли своих целей.

В частности, во время обстрела враг атаковал Харьков. По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, российские оккупанты запустили по городу не менее 7 воздушных целей. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки ранения получили три человека.

Еще одной целью российской атаки стал Ивано-Франковск. Целью вражеского обстрела стала энергетическая инфраструктура области. По словам председатель ОГА Светланы Онищук, обошлось без пострадавших.

Во время атаки российская ракета залетела на территорию Молдовы и Румынии. Также, на фоне атаки, Польша поднимала свою авиацию, а также привела в готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

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