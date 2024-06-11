Для оккупантов "friendly fire" - это нормальная практика, отметил спикер ВМС Вооруженных сил Украины.

В Военно-морских силах ВС Украины предположили, что атака дронами на буксир и баржу РФ в Азовском море, которая произошла 8 июня, совершена самими россиянами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности, его попросили прокомментировать видео, которое появилось накануне в социальных сетях, где объяснялось, что неизвестные дроны атаковали буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" проекта Р-156 в Таганрогском заливе.

"Это не мы... Сейчас нам неизвестно о применении с нашей стороны - ничего такого не происходило... Возможно, они (россияне, - УНИАН) апробировали свои морские дроны, которыми хвастаются, что они есть. Вообще - "friendly fire" (дружественный огонь, - УНИАН) для них нормальная практика", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что ранее Северный флот проводил учения и уничтожил ракетой рыболовный траулер. "Поэтому я предполагаю, что это мог быть подобный инцидент", - акцентировал спикер.

Плетенчук также рассказал, что сейчас временно оккупированный Крым остается ремонтной базой для ЧФ РФ, потому что именно там находится большое количество соответствующих заводов, оборудования и тому подобное.

"Но проблематично немножко ремонтироваться в Крыму. Потому что иногда к "ремонту" приобщаются ВМС, воздушные силы и другие силы (украинские, - УНИАН), и "ремонт" ускоряется, происходит модернизация этих кораблей. Но они после этого в море больше не выходят. У них ситуация в этом контексте довольно сложная, на самом деле", - рассказал военный.

Спикер также поделился, что вчера враг применил ракету "Калибр" - это одна из четырех ракет, имеющихся на борту подводной лодки. Вероятно, что еще три ракеты остаются на борту субмарины, которая сейчас остается в Черном море. Это подводная лодка проекта "Варшавянка".

"Видим, что враг выбрал такую тактику - присутствие в Черном море за счет подводных лодок. Независимо от того, она (субмарина, - УНИАН) является носителем или нет. Сейчас они присутствуют только в таком формате. Надводные корабли в Черное море не выводят. Однако у них сейчас есть в Азовском море достаточно большое количество кораблей - 8. Среди них - три носителя и три больших десантных корабля", - рассказал Плетенчук.

По его словам, скорее всего, корабли РФ в Азовском море находятся с целью учебной деятельности. "Важным моментом является то, что они себя там считают в большей безопасности, особенно, учитывая то, что они там смешиваются фактически с гражданскими судами и там не так много маршрутов, по которым можно ходить", - добавил Плетенчук.

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Напомним, вчера появилась информация о том, что в Таганрогском заливе произошла атака на российский буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179". В сети сообщили, что атака произошла вечером 8 июня в светлое время суток. В результате у баржи есть "незначительные повреждения выше ватерлинии". Кроме того, от близкого взрыва повреждения (выбито стекло) получил буксир-толкач "Инженер Л.Г. Смирнов" проекта 81200, который буксировал баржу.

Говорилось, что двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения. Заявлялось, что ходовые качества буксира утрачены не были, и капитан принял решение возвращаться в порт "Азов" в Ростовской области.

Кроме того, сообщалось, что буксир доставлял баржу по Волго-Донскому каналу в Азовское море. Далее ее должны были поставить возле Керченского моста со стороны Черного моря как боновое заграждение.

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