На выбор будет влиять решение американского Конгресса, считает он.

Украина имеет два очень разных сценария развития войны в 2024 году, события будут развиваться в зависимости от решения Конгресса Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире 24 канала.

Первый сценарий реализуется в том случае, если республиканцы и демократы с марта согласуют Украине помощь на уровне прошлого года. "В таком случае нам не выгодно становиться в глухую оборону, а выгодно в дальнейшем наступать, максимально уничтожать российскую армию и пользоваться тем окном возможностей, которое мы создали в 2023 году", - сказал ветеран.

Дикий отметил, что проблемы, которые есть в украинской армии, не отменяют проблем в российской: оккупационные войска изношены боями 2023 года, они имеют проблемы с техникой, личным составом и БК. Кроме того, Украина уничтожает российскую технику значительно быстрее, чем оккупационный военно-промышленный комплекс успевает производить.

Видео дня

"Если только возобновляется поставка БК от Штатов, нам надо переть вперед, нам надо максимально их уничтожать. Но для этого нужно еще и второе условие - кроме БК нужны люди," - подчеркнул он.

Второй сценарий может реализоваться, если в Конгрессе не смогут прийти к согласию. В таком случае единственной украинской стратегией 2024 года станет глухая оборона.

"Закапываться, отражать атаки, максимально перемалывать при этом орков и ждать изменения ситуации. И, конечно же, мобилизовать не только людей, мобилизовывать наши финансы, промышленность и максимально вкладываться в то, чтобы производить свое оружие", - подчеркнул он.

Задержка помощи от Штатов: что известно

Напомним, Белый дом неоднократно подчеркивал, что Украине срочно необходима дополнительная военная помощь. Американский президент Джо Байден обратился с соответствующим запросом к Конгрессу.

Республиканцы отказываются согласовать финансирование. Они требуют, чтобы сначала администрация Байдена пошла на реформирование пограничной политики.

На прошлой неделе Байден встретился с лидерами Конгресса. По данным СМИ, теперь администрация президента работает над поиском двухпартийного соглашения по финансированию и политике на границе.

Вас также могут заинтересовать новости: