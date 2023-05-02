Также россияне могут начать использовать старые проекты ракет для поражения.

Армии России вряд ли удастся восстановить то количество дальнобойных ракет, которые она имела до полномасштабной войны. Оккупанты широко могут использовать старые ракеты.

"Вот, собственно, управляемые авиабомбы-один из таких вариантов, которые они применяют именно на замену ракетному вооружению. Ну и будут доставать старые проекты ракет", - сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом он рассказал о запасах дальнобойных ракет оккупантов.

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"Что касается именно дальнобойных крылатых ракет, безусловно, все их подсчитывают. Думают, что могут они заканчиваться. Ну, будет Россия изготавливать их и дальше, но уже не такими темпами. Понятно, что эти ракеты, которые у них были, которыми они били по нам летом и осенью, они изготавливались долгими годами, и сейчас наверстать то количество вряд ли удастся России", - подытожил военный.

Российская атака РФ 1 мая - что известно

Во время ночной массированной ракетной атаки на Украину 1 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили 15 крылатых ракет, о чем сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, в результате обстрела Черниговщины россияне убили ребенка 2009 года рождения. Оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу Лизуновка. Также ранения получили двое мирных жителей. Также частично разрушено здание школы и повреждены частные дома.

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