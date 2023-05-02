Армии России вряд ли удастся восстановить то количество дальнобойных ракет, которые она имела до полномасштабной войны. Оккупанты широко могут использовать старые ракеты.
"Вот, собственно, управляемые авиабомбы-один из таких вариантов, которые они применяют именно на замену ракетному вооружению. Ну и будут доставать старые проекты ракет", - сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
При этом он рассказал о запасах дальнобойных ракет оккупантов.
"Что касается именно дальнобойных крылатых ракет, безусловно, все их подсчитывают. Думают, что могут они заканчиваться. Ну, будет Россия изготавливать их и дальше, но уже не такими темпами. Понятно, что эти ракеты, которые у них были, которыми они били по нам летом и осенью, они изготавливались долгими годами, и сейчас наверстать то количество вряд ли удастся России", - подытожил военный.
Российская атака РФ 1 мая - что известно
Во время ночной массированной ракетной атаки на Украину 1 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили 15 крылатых ракет, о чем сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Кроме того, в результате обстрела Черниговщины россияне убили ребенка 2009 года рождения. Оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу Лизуновка. Также ранения получили двое мирных жителей. Также частично разрушено здание школы и повреждены частные дома.