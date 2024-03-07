На левобережье у РФ достаточно высокий потенциал, признала Гуменюк.

На левом берегу Днепра, на Херсонщине, российская армия продолжает штурмовать позиции ВСУ без поддержки бронетехники.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, упоминая о сложной ситуации.

"Понятно, что сложная ситуация на левом берегу, где наши воины удерживают плацдарм и враг не прекращает попыток штурмовать даже тогда, когда у него не хватает ресурса или мотивации на морально-психологическом уровне", - сказала она.

По словам Гуменюк, если за минувшие сутки украинские военные не наблюдали ни одного штурма, то вечером оккупанты все же решились на один, но, понеся мощные потери, вернулись на исходные позиции.

"Подтвержденный общий показатель потерь врага в нашей зоне ответственности за минувшие сутки - это 74 оккупанта, из которых около 50 - потери вокруг Крынок. Это говорит о том, что они продолжают вести штурмовые действия "мясным способом" без поддержки бронетехники, и, соответственно, страдают", - подчеркнула военная.

Она добавила, что, по состоянию на сейчас критического изменения в составе врага на левобережье не наблюдается, однако у него там достаточно высокий потенциал.

По словам Гуменюк, если говорить об общей ситуации вдоль линии фронта, то основной способ давления у агрессора - артиллерийские обстрелы и применение ударных дронов. В частности, на правом берегу Херсонщины, непосредственно вдоль уреза воды, все населенные пункты под такой угрозой обстрелов.

"Вчера враг обстрелял 21 раз населенные пункты, в том числе с использованием различных БпЛА. В Бериславе ударом FPV-дрона поврежден частный дом, ранены двое гражданских жителей", - сказала спикер.

По ее словам, активности вражеских кораблей пока нет. Все они заведены в пункты базирования, разведка надводной обстановки ведется в Азовском море лишь одним кораблем.

Кроме того, в целом сейчас не наблюдается повышенной активности даже тактической авиации врага в зоне ответственности Сил обороны юга. Хотя время от времени они осуществляют вылеты и отдают предпочтение небу над акваторией морей - Азовского или Черного.

"Активность тактической вражеской авиации по направлению управляемых авиабомб, которые они ранее осуществляли на Херсонском направлении вдоль линии фронта, они сейчас это прекратили, мы где-то неделю не фиксируем подобных случаев. Последний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба как раз одновременно со сбитием очередного "Су", - рассказала Гуменюк.

В то же время реализуются артиллерийские обстрелы со стороны захватчиков, например, по Херсону, который "максимально насыщен людьми", если сравнивать его с другими населенными пунктами. Там российская армия бьет по жилым кварталам. Также в приоритете российских террористов остаются учебные заведения и лечебные учреждения.

По данным Сил обороны юга, за предыдущие боевые сутки враг совершил три штурма на левобережье и потерял при этом 60 оккупантов. За тот же период врагом было применено по прифронтовым районам Херсонщины 42 FPV-дрона и 28 сбросов 47 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций.

Новые потери России - отчет Генштаба за 7 марта

Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1160 оккупантов. По данным Генштаба, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили 421 430 человек.

Кроме того, уничтожено много различной военной техники противника, в частности, танков - 6695 (+17), боевых бронированных машин - 12779 (+51); артиллерийских систем - 10350 (+42) и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: