В то же время российская армия терроризирует мирное население, есть погибший и раненые.

На левом берегу Днепра, на Херсонщине, украинские защитники минусовали более полусотни российских оккупантов и много техники, в частности комплекс радиоразведки "Таран".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в этой операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба и враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки противник решился на один штурм и, понеся потери, отошел на исходные позиции. Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют мероприятия по расширению плацдарма. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

Видео дня

В частности, в течение суток получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 53 оккупанта, 5 пушек, 4 минометы, 2 ударных дрона "Ланцет", автоматизированный комплекс радиоразведки "Таран" и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Также пущено на металлолом 8 единиц автобронетехники и 3 лодки оккупантов.

"Уничтожен полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

Обстановка в морской акватории остается без изменений - корабль вражеского флота продолжает нести боевое дежурство в Азовском море, в Черном - кораблей нет. Ракетоносители РФ из пунктов базирования не выходили.

В то же время оккупанты продолжают активно вести аэроразведку, терроризировали артиллерийскими обстрелами населенные пункты правобережья, применяли ударные дроны различных модификаций с поражающими элементами. В частности, в течение боевых суток враг, не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, применил 42 FPV-дрона, 9 ударных БпЛА "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 37 осколочных боеприпасов. В результате применения разрывных боеприпасов в Змиевке ранен гражданский человек, в Дудчанах поврежден частный автомобиль, также еще один гражданский, который был ранен накануне, обратился в медицинское учреждение за помощью.

Оккупанты 4 раза ударили из артиллерии по Херсону, два раза - по Станиславу. Также под вражескими обстрелами оказались населенные пункты Республиканец, Велетенское, Тягинка, Ивановка, Крынки, Качкаровка, Одрадокаменка, Днепровское, Понятовка, Берислав, Тягинка, Львовское, Крупица, Зимовник, Ивановка и Красный Маяк на Херсонщине, город Очаков и акватория Очаковской общины на Николаевщине. Из-за этих артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданские автомобили.

Кроме того, вблизи Андреевки Калиновской громады на Херсонщине, мужчина наткнулся на мину в поле. В результате подрыва мины получил тяжелые ранения.

В Херсонской ОГА уточнили, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 13 частных домов. В Херсоне в результате обстрелов повреждены частный дом и автомобиль. Вследствие вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в учебное заведение и хозяйственные постройки.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - рассказали в ОГА. В частности, по данным чиновников, убит житель села Ивановка Дарьевской громады - от полученных травм погиб мужчина, 1958 года рождения.

Война в Украине - ситуация на юге

За предыдущие боевые сутки на левом берегу Днепра, на Херсонщине, после некоторого затишья российские захватчики четыре раза штурмовали позиции украинских защитников.

Понеся безвозвратные и санитарные потери, противник отошел на свои исходные позиции. Всего за сутки было получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 34 оккупанта, 9 орудий, танк, два ударных БпЛА типа "Ланцет", две лодки, две антенны и четыре единицы автобронетехники.

Вас также могут заинтересовать новости: