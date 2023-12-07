Украинские войска наступали на Степовое, где удерживают позиции в центре населенного пункта.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление.

Об этом речь идет в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что геолокационные кадры показывают, что россияне несколько продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

При этом российские военкоры распространили данные о том, что россиянам удалось продвинулись к югу от авдеевской свалки, в районе авдеевского коксохимического завода и возле Первомайского и к востоку от Авдеевки. Однако аналитики Института отметили, что подтверждений этим "достижениям" на самом деле нет.

Видео дня

По данным аналитиков, ссылающихся на геолокационные кадры, якобы видны подразделения российских 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус "ДНР"), 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и диверсионно-штурмовой бригады "ветераны", действующие в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.

В свою очередь ВСУ контратаковали под Авдеевкой и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах видно, что украинские войска наступали на Степовое. Украинские войска удерживают позиции в центре Степового, несмотря на российские атаки.

Кроме того, российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута, но не добились каких-то подтвержденных успехов. При этом российские военкоры заявили, что российские войска достигли неустановленных успехов в районе Хромово, продвинулись на 400 м на юго-западной окраине Бахмута и продвинулись на 500 м в районе Клещиевки. Но ISW не увидел визуального подтверждения этих утверждений.

Война в Украине: новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что за предыдущие сутки произошло 83 боевых столкновения. Россияне атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и других направлениях.

А офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов отметил, что российские оккупанты ежедневно проводят массовые атакующие действия и бросают на штурм Авдеевки огромное количество пехоты.

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